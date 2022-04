Pharmacien - Pharmacologue



Mes compétences :

Direction d'étude

Split-GFP

Cytométrie en flux

Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) et normes CO

Microscopie confocale

Interactions protéine-protéine

Pharmacie industrielle

Biologie moléculaire

Pharmacologie

Biologie cellulaire

Encadrement et pédagogie

Communication orale et écrite

Conduite de réunion

Gestion de projet