Faten NAGUECH

J'ai tout particulièrement mis l'accent sur l'amélioration des procédés internes durant mon expérience professionnel :

• Mise en place des normes ISO 9001.2015 et ISO 22000.

• Gestion des Non Conformités, Actions Correctives /Actions Préventives

• Mise en place et suivi des indicateurs, évaluation des risques

• Mettre en pratique le système de management de la qualité, procédures,

• Animation de réunion qualité, Saisie des rapports de réunions,

• Audit interne/supervision de l’audit externe.

• Sensibilisation et formation au BPH, BPF..

• Mise en place des procédures liée à la HACCP dans le domaine de la restauration collective.



I especially focused on improving internal processes during my professional experience:

• Implementation of ISO 9001.2015 and ISO 22000.

• Non Compliance Management, Corrective Action / Preventive Actions

• Implementation and monitoring of indicators, risk assessment

• Put into practice the quality management system, procedures,

• Meeting quality Animation, Entering meeting reports,

• Internal Audit / oversight of the external audit.

• Education and training in GHP, GMP ..

• Establishment of procedures related to the HACCP in the field of catering.



Mes compétences :

Microbiologie

Exel

Hygiène

Management de la qualité

Assurance qualité

Qualité

Gestion de projet