Fathi BARNAT

Ingénieur Arts et métiers en Informatique d'entreprise, j'ai commencé mon parcours professionnel dans le monde de la formation depuis 1986 en intégrant un grand organisme de formation l'ARFEM en tant que Responsable du centre de Lille.



Aprés le dépot de bilan de l'ARFEM, j'ai intégré l'AFPA en 1997 en tant que formateur à Roubaix, puis coordinateur pédagogique en tertiaire service sur les métiers émergeants en 2000 (médiation, services aux personnes, centres d'appels...). A cette occasion j'ai fait de l'ingénierie de formation et contribué à l'élaboration des référentiels de certains titres : AMIS, ADVF, CSCD. A Roubaix j'ai été le premier à mettre en oeuvre le titre Conseiller Services Client à Distance avec ses référentiels et ses contenus, avant son déploiement sur les 22 régions et à l'international.



Je participe activement aux projets FSE et à l'international (Canada, Maroc, Tunisie) développés par l'AFPA. J'ai été pendant 3 ans(2010-2013) chef de projet Partenariat et Co-diplomation avec la Tunisie dans le cadre du projet Développement solidaire avec à ce jour des missions ponctuelles en Tunisie.



Depuis 2005 j'ai occupé le poste de Chargé de Direction Responsable de Formation au Nord Pas de Calais, aux centres Afpa de Liévin, Lomme et actuellement à Roubaix.



Mes compétences :

Accompagnement

Communication

Innovation

Rigeur