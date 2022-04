Fathia KAROUI

Spécialisation en production décentralisée et stockage de l'énergie : compétence en électrochimie (batteries, piles à combustible, supercondensateurs, corrosion etc...) et électronique de puissance, électrotechnique, réseaux électriques, véhicules électriques et hybrides, économie de l'énergie et moyens de production de l'énergie



Doctorat à l'INES (CEA, ADEME) sur l'optimisation des stratégies de gestion des batteries dans les systèmes photovoltaïques



Formation transversales en propriété industrielle et en marketing en recherche et développement



Mes compétences :

Modélisation

Recherche

Électrochimie

Ingénierie

Communication

Automobile

Energies nouvelles

Gestion de projet

MATLAB