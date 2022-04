Fathia MAGHREBI

Expert de Justice Près la Cour d'Appel de Grenoble

Traduction-Interprétariat Assermentée Arabe - Français / Français-Arabe. ( Tous documents )

Membre de la Compagnie des Experts de Justice

Directrice à Business Elite Consulting (B.E.C) - Tunisie

Affaires Economiques -Evènements Culturels - Voyages de Tourisme - Investissement - Jumelages :

France - Tunisie - Pays Arabes.

Travail d'Ecriture et de Documentations.

Services Administratifs: aide et accompagnement dans toutes démarches administratives :

Préfecture - Mairies - Ambassades -Consulats et autres .

Ancienne Sénatrice des tunisiens résidents à l'étranger



Mes compétences :

Traduction

Traduction assermentée