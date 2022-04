Fatiha ABDALLAH

En effet, je recherche un nouveau départ et mets tout en œuvre pour y parvenir, j'ai eu l'occasion de tenir différentes fonctions au cours de ma carrière, mais c'est dans le luxe et l'approche à la clientèle que je me sens le plus à l'aise.

Etant à la recherche de ces différents critères, comme celui de la stabilité au sein d’un groupe, je suis certaine qu’un poste commercial pourrait totalement me convenir.



Valeur ajoutée et atouts principaux :

Très bonne communication, sens du beau, grande ténacité, art de convaincre, tenue irréprochable, contacts aisés avec le milieu du luxe, approche d’une sphère très spécifique et compréhension de ses codes.





Mes compétences :

Commercial

Étalagiste

Relation clients

Présentations en clientèle

Horlogerie