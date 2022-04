Fatiha BENHAMAHOUM

J’ai exercé mon activité professionnelle pendant 17 ans en tant que chargée d’animation sociale et professionnelle dans les centres sociaux des quartiers sensibles de Marseille.

Cette expérience de terrain diversifiée m’a confirmé dans les valeurs de l’éducation populaire qui favorisent la construction d’une intelligence personnelle et collective et qui tendent à réduire les inégalités sociales, culturelles et économiques.



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Gestion de projet

Coordination de projets

Psychologie du travail

Insertion socioprofessionnelle

Développement des compétences

Encadrement

Animation de formations

Diagnostic de territoire

Analyse financière