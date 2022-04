Fatiha EL KORCHI

Madame, Monsieur,



Je candidate pour une formation de cuisine en contrat de professionnalisation.



J’ai eu l’occasion de travailler plusieurs années en production froides et chaudes auprès des chefs de cuisine en restauration collectives qui m’ont donné la motivation de m'inscrire pour valider le CAP de Cuisine à la rentrée d’Octobre 2015.



Je souhaiterais évoluer et finir dans cette profession en tant que cuisinière au sein d’un établissement gastronomique traditionnelle de la cuisine française.



Disponible et aucune responsabilité ne m’incombe, je reste à votre disposition pour vous parler de vive voix de ma motivation au sein de votre équipe ainsi pour toute information sur mon parcours professionnel.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les salutations les plus respectueux.





Mes compétences :

Microsoft Excel

logicel de restauration

Microsoft Office 2007