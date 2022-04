Fatiha EL YAAGOUBI

Bonjour,





Suite à un cursus d´ingénieur en Agroalimentaire et santé, j´ai poursuivi par un 3e cycle Management International Des Industries Agroalimentaires et Marketing au sein du groupe ESSEC.

Ces deux cursus me permettent d´avoir une approche complète du produit á la fois technique et plus commerciale et marketing. Cela conduit à une meilleure compréhension des diverses entités de l´entreprise comme le Marketing, Les données marchés et d´entités plus techniques comme la R&D, la logistique, la Production.



Je suis également depuis janvier 2008, membre de la chaire Produits de Grande Consommation ESSEC. Au sein de cette chaire j´ai notamment pu approcher les problématiques "Produit" á la fois d´un point de vue fournisseur (industriel) et d´un point de vue Grande Distribution.



Je suis actuellement en poste de chef de produit junior en Allemagne, au sein de l´une des filiales du groupe Bongrain. Je reste toutefois à l´écoute du marché, et d'autres opportunités.





N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou proposition professionnelle!



fatiha.elyaagoubi@essec.fr//fatihaelyaagoubi@gmail.com



Mes compétences :

autonome

Communication

dynamique

endurante

Fiable

Gestion de projet

International

Marketing

Motivée

Négociation

Réactive

Relationnel

Microsoft Excel

Merchandising