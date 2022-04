Fatiha GHANEM

Je me présente : je m'appelle Fatiha et je voudrais bien réussir ma vie professionnelle!



Actuellement,je suis secrétaire de direction auprès de la Direction Générale Immobilier d'Entreprise et Europe chez BOUYGUES IMMOBILIER IDF .



J'ai aussi géré le poste d' assistante de gestion au sein du service financier Entreprises Commerce Europe chez BOUYGUES IMMOBILIER IDF.



Mes autres missions sont :

== > chargée de missions commerciales au sein du service PACK BUSINESS chez SFR IDF pendant 11 mois.



== > pendant 10 ans " j'ai porté deux casquettes" au sein de la même entreprise ( SA ROZENBLIT AVIGNON) assistante export et gestionnaire ADV FRANCE.



Mes compétences :

ADV

Anglais

Assistante ADV

Assistante commerciale

Commerciale

Environnement

Environnement international

Export

International