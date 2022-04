Fatiha HAMZA

Après avoir occupé le poste de secrétaire et d’assistante commerciale durant de nombreuses années dans diverses industries, j’ai décidé il y a une quinzaine d’années de changer de vie professionnelle, et mettre mes qualités relationnelles au service d’autrui.



Je suis intervenue en tant qu’animatrice thérapeutique durant cinq années au Forum Jean Vignalou à l’hôpital Charles Foix à Ivry sur Seine, auprès des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, où j’ai conduit de nombreux ateliers et groupes de paroles.



Je me suis formée régulièrement auprès de centres réputés, et pratique aujourd’hui différentes méthodes de bien-être : sophrologie-relaxation, massage assis, yoga du rire, hypnose ericksonienne.



J’interviens actuellement en qualité de sophrologue-relaxologue et praticienne en massage assis dans le cadre de la gestion du stress en Entreprise, et auprès d’entreprises réputées telles que : Laboratoire pharmaceutique Schering Plough/Merck, Banque de France, Mairie de Champs sur Marne et de Lognes (77), le CASP (centre d’action sociale) 75012 à Paris.



J’ai créé une association en 2010 en proposant un atelier de yoga du rire, où j’interviens auprès des habitants de Collégien, commune où je vis actuellement, dans le but de leur apprendre à lâcher prise et retrouver la joie, à travers ces techniques (voir article en PJ).



Mon expérience aussi bien dans le monde de l’industrie, hospitalier et associatif, m’a permis de développer une compréhension d’un public plus large et variée. Et c’est tout naturellement, que je décide d’aller plus loin dans ma démarche thérapeutique, en offrant des stages en développement personnel en France et à l’étranger (désert marocain).



Mes compétences :

Lâcher Prise

Sophrologie

Voyage

Zen