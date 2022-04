Fatiha KOURRICH

Jeune ingénieur en valorisation des ressources végétales, spécialisée en Chimie Analytique/Contrôle Qualité.

L'intérêt profond que je porte à la chimie analytique m'amène à me diriger vers une entreprise dynamique ayant un souci permanent d'innovation et de qualité, afin de mettre à profit mes compétences.

J’ai terminé mon Master Biologie et Valorisation des Plantes, spécialité Chimie analytique et Contrôle Qualité à l’université de Strasbourg par un stage de fin d’étude dans le service contrôle qualité des laboratoires Lehning. J’ai contribué au développement analytique et à la validation de méthodes de dosage de différents principes actifs de médicaments phytothérapiques. J’ai également eu l’occasion au sein des laboratoires BTT (service physico-chimie) de réaliser de nombreux contrôle physico-chimiques de produits semi-finis et produits finis. Actuellement, je travaille à la Pharmacopée Européenne (EDQM) où je réalise des études analytiques liées aux programmes de contrôle qualité et de monitoring des substances de références (CRS, ICRS). Mes années d’études et les différents emplois que j’ai pu effectuer en laboratoire ou en tant qu’animatrice m’ont permis d’acquérir certaines compétences telle que la gestion de projets ainsi que des qualités que je pense nécessaire au travail en entreprise, telles que la persévérance, la patience, l’esprit d’équipe mais également l’autonomie.



Expériences acquises:

- contrôle physico-chimiques quantitatifs et qualitatifs des matières premières, produits finis et articles de conditionnement.

- HPLC, CPG, IR, UV, CCM, SAA,...

- mise en œuvre de protocole de méthodes de dosage

- Test de sensibilité nociceptif chez la souris

- injection intra-péritonéal de substances antidouleurs chez la souris.

-mesure de tumeurs chez la souris



Connaissance linguistique et informatique:

Langues :

• Anglais (lu, écrit, parlé),

• arabe dialectal : parlé

• berbère: langue maternelle



Bureautique:

• Word, PowerPoint, Excel, LIMS, ELN 8, SDMS 8





Logiciels:

• Galaxie (Varian), Chromquest (Thermo), Empower 3 (Waters Alliance), STAR (Merck hitachi et Varian), Tiamo (Varian et Metrohm), Omnic (Thermo Nicolet), Spectrum (Perkin Elmer), STARe (Mettler TGA/DSC1), Wincats (CAMAG), TA universal analysis et TA instrument Control (TA instrument Q20)





Mes compétences :

HPLC

Contrôle qualité

Chimie analytique

CPG

Industrie pharmaceutique