Fatiha LEBBIHI-DELPLANQUE

Je me suis formée à cette technique auprès de Jean-michel Salètes, masseur-kinésithérapeute, praticien en médecines naturelles et kinésiologie, ancien professeur d'EPS.



Ancienne élève de Roland Fietta, Masseur-kinésithérapeute, Réflexologue et Naturopathe à l’Artec et à la FLMNE (Faculté Libre de Médecine Naturelle et d’Ethnomédecine).





La technique:



C’est une méthode globale de « remise en ordre » du pilier de la santé « crâne - colonne - bassin ». Elle se positionne en tant qu’outil préventif, d’entretien ou de restauration de divers « mal être » du corps et de l’esprit.

C’est une harmonisation Cranio Sacrée douce (pas de craquements), agissant par touches « Homéopathiques » digitales et informationnelles. Ces manipulations respectant complètement les possibilités du corps ne présentent aucun danger manipulatif et l’on peut donc en bénéficier à tout âge.



Consultation en cabinet sur rdv: Centre ETAAP QUERTANT - 21 FBG Saint Antoine - 75012 Paris - Métro Bastille.

Tél: 06 29 17 44 98



Mes compétences :

Auriculothérapie

Energétique

Manuelle

Médecine

Naturopathie

Nutrition

Posturologie

Shiatsu

Sophrologie

Stretching