Fatima Ezzahra BENABAD

En parallèle de mes études et l'obtention de mon Master Marketing, stratégies commerciales et communication avec l'INSEEC, j'ai développé durant plus de neuf ans une riche expérience dans un environnement où les marchés sont devenus de plus en plus concurrentiels et mondiaux.

Les fonctions commerciales et marketing m'ont permis d'apprécier de différentes expériences et rencontres professionnelles.

Actuellement par le poste de Marketing Manager que j'exerce au sein de Gamma Groupe, je continue mon parcours et ma quête de nouveaux challenges



Mes compétences :

Gestion d'équipe

Microsoft Office

Marketing

Stratégie

Planification de projet

Sales Force

Marketing stratégique

Négociation

Stratégie commerciale