Fella MEKNACI

Animer un Système de Management de la Qualité et garantir la Qualité des produits et services de manière à rassurer les clients, et pouvoir apporter toutes les garanties aux organismes de contrôle.

J’apprécie ce métier gratifiant et souhaite aujourd’hui mettre mon expérience au service d’un organisme et donner un nouvel élan à ma carrière en évoluant dans un domaine qui me passionne, en développant mes compétences dans un cadre qui favorise les initiatives individuelles.







Mes compétences :

Hygiène, Sécurité au travail

Travail en équipe

Norme ISO 9001

Norme ISO 17025

Certification

Norme ISO TS 16949

Accréditation

Gestion documentaire

Veille réglementaire

Document Unique d'évaluation des risques

Normes ISO 17020

Audit qualité

Norme ISO 14001