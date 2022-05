Patrice HAMON

Du conseil en organisation et en management (interne et externe), j'ai évolué vers le management par la qualité (orienté vers l'amélioration des performances).



J'ai suivi la formation Auditeur Tierce partie ICA et suis devenu auditeur Tierce partie ISO 9001 certifié par l'ICA.

Cette activité va enrichir ma vision du management, et ce d'autant plus que la version 2015 de la norme ISO 9001 pousse dans ce sens. Je suis aussi auditeur interne EN 9100 et 10012.



Le management des organisations, l'audit, la conduite de projets de transformation, la maîtrise des risques, ainsi que la conduite du changement sont mes principaux savoir-faire.



L’appropriation du changement étant un des piliers de la réussite des projets, j’implique au maximum les parties prenantes pour trouver les solutions les plus adaptées et les consensus.



Mes compétences :

Conduite du changement

Organisation

Audit

Banque

Système d'information

Management par la qualité