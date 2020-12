Ferdinand THOMAS

Mes différentes expériences professionnelles et commerciales dans l’écoute, la satisfaction du client, l’accompagnement des particuliers,professionnels,et entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets ainsi que l’animation des équipes commerciales et le suivi des performances toujours dans le respect du client m’ont permis de découvrir toutes les richesses des régions Bretagne / Pays de Loire au travers de plusieurs mutations et donc de recherche de nouveaux logements avec toutes les contraintes que cela entraîne. Je vais donc faire bénéficier ces différentes expériences aux futurs acquéreurs à la recherche d.un bien immobilier dans les meilleures conditions et en toute sérénité Contactez moi au 07 82 15 42 85



Mes compétences :

Management

Coaching

Gestion des ressources humaines

Financement des entreprises

Estimation biens immobiliers