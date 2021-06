Fernando DE ALMEIDA ( DUARTE DE ALMEIDA)

Connaissances techniques (Automobiles)

Modelage : traditionnel et fonderie



Maquette: concept design habitacle



Technique de moulage : RIM, injection, thermoformage, thermocompression, mousse nue et in-situ,

Découpe: jet d'eau, moulage découpe oneshot,

Connaissance des Composite : polyester, Epoxy au contact carbone sous vide,



Conception d'outillage de production (petite, moyenne et forte cadence) éléments d'habitacle, insonos et écrans thermiques, mousse de siege.

Modification et adaptation de produit (moulabilité etc...)

Suivi et mise au point.



Intérêt et réalisation personnelle: pièce auto et moto fibre de verre et carbone, taillage et glaçage de planches de surf, réalisation et concept de snowboards par assemblage et pressage pneumatique a chaud sur presse, planche de kitesurf « divers concept », planches wakeboard et skate.



Connaissances informatiques : Word, Excel, Powerpoint, Photoshop,lightroom,notion illustrator, sketchbook designer, infographie.



intérêt :modeleur numérique (ALIAS OU autre)