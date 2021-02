Ferréol D'USSEL

Avec plus de 10 ans d'expériences dans les achats internationaux dans les secteurs du bâtiment, de l'automobile, du pétrole et du nucléaire, j ai intégré les 4 priorités de mes différentes missions : la sécurité, la qualité, le délai et le coût.

Je suis aujourd hui à la recherche d un poste de responsable d équipe dans un métier de la supply chain au sein d un environnement industriel dans une ville de taille moyenne entre Dijon et Grenoble.



Mes compétences :

Acheteur

Industrie

Achat

Sourcing

Approvisionnement

Supply chain

Economie

Gestion

Management de Projet

SAP

Negotiation

Oracle EBS

Microsoft office

Continuous Improvement

Projet