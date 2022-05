Laurianne LABAT

Après une expérience de 3 ans en SSII au sein de Logica, j'ai rejoint Loyalty Expert et occupe le poste de Data manager.



Loyalty Expert est une agence de marketing relationnel, qui conseille et accompagne les entreprises dans la connaissance client, le développement des ventes et la fidélisation de leurs clients professionnels. L’agence propose une approche nouvelle et unique : le Marketing Intelligent, qui permet de décliner une politique commerciale et marketing de façon unique et scientifique, client par client.



Mes compétences :

Business

Cognos

ETL

Formation

GOLD

Informatique

Informatique décisionnelle

Microsoft Business Intelligence

Oracle

SAS

Système d'Information

Talend

Business Intelligence