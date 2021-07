Flavien ROBINE

Chef de projet SIRH

Consultant-Formateur SIRH , Responsable/gestionnaire Paie - RH

Compétences ...

Métier :

Expertise Paie et RH, Déclaratifs, veille juridique : calcul de paie ; déclarations sociales (expertise DSN) ; tenue et suivi des dossiers sociaux (entrées/sorties du personnel, DPAE, Contrats de travail); Procédures collectives et individuelles. Formation et GPEC.

Fonctionnelle :

Audit et paramétrage paie et déclaratif (Sigma, ADP, Sage) ; flux GTA (Horoquartz, Bodet). Assistance complexe (optimisation Fillon, régularisations, création de société. Interfaçage comptable).

Technique:

Travail sur de nombreux environnements différents : SIRH Sigma (Windows/Linux), Sage (Windows) ; Hypervision (ADP) ; 8sense, Spaiectacle (Mac) ; SAP ; Suite Apologic (Korrigan, Perceval ), EBP



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Paie

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Windows

Audit

ADP Human Resources

Sorties

SQL

SAP EBP

Oracle

Linux

Apple Mac