Flore-Anne GORET

Jeune active trilingue Anglais Espagnol Italien, j'ai eu des expériences variées allant de l'enseignement et l'apprentissage du français et de l'anglais auprès d'un public enfant chez les particuliers ainsi que des collégiens et lycéens. La formation, de par mes cours à l'Université et la rédaction d'un mémoire sur l'apprentissage d'une nouvelle langue : suédois ainsi que l'aide aux devoirs avec des enfants en difficulté. Je me suis ensuite tournée vers le commerce : vente directe en boutique ou conseillère commerciale sur une plateforme téléphonique. Je me dirige désormais vers le métier de collaborateur d'agence en assurance que j'aimerais exercer dans une agence bilingue Anglais. Je suis actuellement une formation à l'AF2A où je suis stagiaire, et je suis parallèlement une formation en marketing digital. Je suis dynamique et optimiste et aime relever des défis. Disponible fin Novembre, je suis en recherche active d'un CDI pour un poste de collaborateur d'agence en assurance.



Mes compétences :

Sales Force

Skype

Gmail

Logiciel CRM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Office

Traduction espagnol français

Traduction anglais français

Marketing digital

Formation

Assurance Santé

Assurances collectives

Assurance

Service client

Gestion de la relation client