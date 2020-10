Passionnée de relations interculturelles, je me situe chez LeaderIA International Search à la croisée des chemins entre le business development international et l'animation quotidienne de notre équipe de chargés de recherche pour les filières alimentaires, de la production à la consommation.



Mon activité passe par la construction de relations durables avec nos clients et candidats, l'accompagnement des professionnels de notre secteur dans la construction de leur carrière, la rédaction de notre conseil du recruteur, l'animation de notre Workshop "Réseaux & Analogies" et la garantie de la performance de nos activités de recrutement et d'évaluation dans le cadre de notre certification ISO 9001.



Responsable du pôle Recherche et International Business Developer chez LeaderIA International Search, votre partenaire qui lie talent et performance au service de votre croissance.



Pour me contacter :+33 1 40 20 07 07 - flore.givelet@leaderia.com