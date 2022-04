Florence BRUNA

Jeune grossiste en herboristerie installé au coeur de la Provence, Artemisia associe tradition, modernité et expertise dans le choix de ses produits.

Inspirée par des valeurs tel que l'authenticité et le respect, l'equipe d'Artmisia vous certifie la qualité de sa marchandise et vous invite sa gamme de plantes aromatiques méditerranéenes ; conditionnées avec soins.

