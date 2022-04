Florence CADORET

Je suis à la recherche d'un poste de GRH/RRH dans le grand Ouest de la France.

En parallèle je gère un show room de meubles et de décoration, ouvert le WE à mon domicile.

Je continue de gérer cette activité car j'aime la décoration, rendre beaux les espaces où nous vivons, conseiller dans le choix des couleurs et des textures.





Mes compétences :

Rémunération directe et indirecte

Recrutement

Orientation scolaire et professionnelle

GESTION ENTREPRISE

Vente

Gestion de projets

Management