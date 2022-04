Dominique SIGNORI BRUOT

Psychologue du travail , expérimentée dans les techniques d'évaluation et spécialisée en gestion prévisionnelle des emplois et compétences .

Je travaille dans les ressources humaines depuis 12 ans , formation continue et professionnelle, recrutement, gestion des carrières, relations sociales, gestion et prévention des risques, administration du personnel y compris la paye.







Maitre-particien en PNL option entreprise, je pratique le coaching depuis une vingtaine d'années , je me passionne pour toutes les techniques et méthodes d'apprentissages en lien avec les relations humaines.





Je me suis spécialisée en management de prévention des risques psychosociaux avec une certification obtenue en 2009 ,et le travail que je menne avec mes divers clients me conduit vers des pistes de réflexion et d'action vers le champ du risque social . J'entends par là , trouver de nouvelles formes de Dialogue Social .



Mes compétences :

Communication

Dialogue social

GPEC

Management

Modélisation

Risques professionnels

Gestion des risques professionnels

Accompagnement RH

Orientation

Coaching d'équipe