Florence CALBA

15 ans d’expérience dans les relations presse et la communication :



- Relations Presse

Gestion des comptes et conseil client BtoC & BtoB - Excellente connaissance de la presse (marketing et communication, économie, entreprise, grand public, généraliste informatique, industrie, Radio, TV) - Organisation d’événements presse - Rédaction des supports presse



- Communication

Recommandations et stratégies de communication - Définition des messages et des outils appropriés - Gestion des comptes rendus clients - Management de consultants - Suivi budgétaire des actions - Gestion des fournisseurs



- Connaissance approfondie en Histoire et Histoire de l’art