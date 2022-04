Nora EL-HACHOUMI

6 ans d'expérience en cadrage et gestion de projets en agence 360 et digitale et au service de grands comptes. J'ai pu acquérir de nombreuses compétences, une grande rigueur, polyvalence et autonomie et un sens prononcé pour le management.



Mes compétences :

Pack office

Logiciel comptabilité SX

Xmind

Redmine

XML

Gespub

Publicité

Marketing digital

Communication

Gestion de projet

Rigueur et pro activité

Social media

Google analytics

eMarketing

Microsoft Project

Axure RP

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator