Florence CALIS

Après 15 années d'expérience professionnelle dans le Marketing et la communication dans des secteurs variés, j'ai pris un virage à 180 degré pour m'investir désormais dans l'accompagnement RH à travers différentes prestations (Bilans de compétences, démarche de VAE, conseil, aide à l'orientation scolaire et coaching).



Ce "saut de l'ange" me permet enfin d'assouvir un besoin de toujours (que je cultivais déjà dans ma vie perso) et une vocation, celui d'être utile aux autres et de les aider à enclencher une dynamique de changement. Aujourd'hui, mon objectif est d'accompagner les personnes dans leurs trajectoires et transitions professionnelles afin de les aider à s'épanouir, se réaliser, donner un sens à leur vie et trouver leur voie...





"Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie!", comme le disait Confucis, ...

"L'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure où il se réalise" a également écrit Jean-Paul Sartre.

"Deviens ce que tu es !", selon la fameuse formule de Nietzsche



Enfin, "la vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. Personne n'est jamais parvenu à être entièrement lui-même ; chacun, cependant, tend à le devenir, l'un dans l'obscurité, l'autre dans plus de lumière, chacun comme il le peut" dit également Hermann Hesse





...C'est tellement vrai !



Mes compétences :

Coaching

Bilan de compétences

Gestion du stress

Conseil VAE et évolution professionnelle

Accompagnement VAE