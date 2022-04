Florence CALLUAUD

Forte d’une expérience de 17 ans en Management et Vente, j’ai décidé de transmettre ma passion du commerce auprès de tous types de populations commerciales.

J'ai décidé en 2013 de transmettre mes savoirs, savoirs faire et savoir être en devenant formatrice. J'ai choisi d'acquérir l'expertise pédagogique en suivant la formation de FORMATEUR PROFESSIONNEL D'ADULTES à l’AFPA.

Je construis, j’anime, j'évalue et suis des parcours de formations auprès des salariés, d'étudiants et demandeurs d'emplois.

Je propose mes services auprès des entreprises et organismes de formation sur des programmes courts, longs, qualifiants.

Prête à accompagner des publics variés dans leur formation tout au long de la vie, je prône l’écoute, la polyvalence, la pugnacité, la disponibilité et l'organisation.



Mes compétences :

Construction d'actions de formation Vente & Manage

Accompagnement de stagiaires dans l'élaboration de