Florence CARDINALE

Graphiste, illustratrice et spécialiste en montage photo numérique depuis 1992.



Maîtrise de toute la chaîne graphique : maquette, graphisme, visuels et illustrations jusqu'à l'impression.



Grande expérience du packaging et de la VPC, travail à distance avec la France et la Belgique.



Secteur publicitaire, plus particulièrement dans le domaine des produits naturels et biologiques haut de gamme.



Partenariat en marketing avec Sauveur Fernandez (spécialiste en conseil en communication responsable et marketing vert).



Vous pouvez voir certaines de mes illustrations sur , banques d'images suivantes :Array etArray .

Taper "anika" dans le moteur de recherche.



Site :Array



Mes compétences :

Création

Communication

Publicité

Montage photo

Bio

Packaging

Bande dessinée

Illustration

Graphisme

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator