Florence CASADO MATHIEU

De nature passionnée, je m’épanouis dans la conduite et le partage d'un projet, d'une aventure et de valeurs.



Mes réalisations portent notamment sur :

. le lancement d'activité commerciale ex nihilo

. la construction et l'animation d'Ecosystèmes

. le pilotage de développement par croissance organique et externe

. la transformation de business model (réorganisations)



Pour réussir, je m'appuie sur mes compétences :

. Développer et insuffler une dynamique business

. Construire des relations pérennes avec les acteurs stratégiques de l’entreprise (clients, partenaires, fournisseurs, prescripteurs)

. Animer et fédérer des équipes pluri disciplinaires autour d’objectifs partagés

. Recruter et gérer des compétences

. Piloter avec rigueur pour garantir et accroître la performance



Ma différence :

. une énergie communicative

. un sens aigu du service et de la satisfaction client

. de réelles dispositions relationnelles, d’écoute et d’analyse







Mes compétences :

BtoB

COMMERCE

Commercial

conduite changement

Conseil

Croissance externe

Direction centre de profit

Direction générale

High tech

Ingénierie

Ingénierie Systèmes

Intégration

Leadership

Management

Management commercial

Qualité

Systèmes d'Information