Conseils, professionnalisme et rigueur d’un auditeur qualité et organisations sont mes atouts.

Mes compétences et le réseau tissé après plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services aux entreprises m'ont amené à créer le Cabinet 2CBM spécialisé en Business et Management. Ce projet est en stand by depuis 2013, suite à une mission pour une Chambre de Commerce et d'Industrie.



Mes expériences me permettent d’apporter soutien, médiation pour le développement de l'organisation de TPE, PME et donc l’aboutissement de nouveaux projets stratégiques, management du changement, que ce soit sur le plan juridique, administratif, commercial, production ou opération.



L’organisation, la mise en place de procédures, l’analyse des compétences et des valeurs, le respect des obligations sociales et économiques, la valeur du dialogue entre les parties sont des processus que j’ai géré efficacement durant toute ma carrière.



Travail en équipe, disponibilité, flexibilité et rigueur sont mes atouts personnels.

Famille, qualité de vie basée sur le respect tant de l’environnement que des hommes sont mes valeurs personnelles.

La relation, communication avec les autres et les contacts humains sont au cœur de mon concept de vie.



http://www.2cbm.fr



http://doyoubuzz.com/florence-caspar



