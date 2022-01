Associé et administrateur du cabinet d'expertise comptable et fiscale CorExperts, j'assure le développement de l'activité, le management et la supervision des dossiers sous gestion.

Le cabinet est orienté PME avec une forte expertise dans le domaine transfrontalier.

Nous accompagnons les entrepreneurs de la création au développement en les assistants dans les domaines comptables, social et en matière de structuration