Florence CHAIGNON

CV

Cadre de Service d'Imagerie Médicale



Expérience Professionnelle

Ce jour responsable du personnel Financiere Charonne /YC pâtisserie . 50 salaries



. De 2011 à 2014 Responsable du centre d'Imagerie médicale JURAS. Encadrement de 30 personnes.

Management général.



• Encadrement de 80 personnes sur multi-sites de 1991 à ce jour avec une évolution de la masse salariale dûe à la fusion et la création de nouvelles sociétés, dans le domaine de l’Imagerie Médicale (IRM, Scanner, Radiologie Conventionnelle) :

Gestion des flux : recrutement, mobilité, accompagnement des parcours, contrats de travail.

Etablissement des fiches de postes, charte, règlement intérieur.

Animation des instances représentatives du personnel (DP).

Supervision et coordination de la gestion administrative du personnel : payes, contrats, tickets restaurant, ….

Formation : analyse des besoins, montage des programmes, contact administratif.

Election des délégués : préparation des documents et mise en place de l’élection.



• Gérante de société de 1984 à 1991 dans le commerce : marbrerie funéraire.

Achats et ventes.

Tenue des livres comptables.

Préparation des paies et contrats de travail.

Encadrement de 4 salariés.



Diplômes et formation



2009/2010 - Formation- ARH – IFOCOP Titre enregistré niveau III au RNCP 1200 hrs

Droit du travail, le bulletin de paie, GPEC, gestion de la masse salariale, formation professionnelle, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, négociations et styles de management.



1982 - Certificat de secrétariat médical.



1981 - Certificat de secrétariat de direction.



1980 - Niveau Bac D



1976 - BEPC en 1976



Mes compétences :

Gestion RH

imagerie

Imagerie médicale

Paies

Recrutement