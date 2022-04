Florence CHAPAUD

Avec une expérience professionnelle à dominante R&D, mon parcours m'a donné l'opportunité d'acquérir et d'approfondir mes compétences en Qualité, en Production et en management.

Ces tâches m'ont menées à travailler avec les différents services internes comme externes à mes différentes entreprises; aller au devant des autres quelque soit la nécessité ne présente aucun inconvénient; la langue n'étant pas un obstacle à mon avancée.







Mes compétences :

Recherche et Développement

Qualité

Produits

HACCP

IFS / BRC

Production agroalimentaire

Management d'équipe

Microsoft office

Analyse sensorielle

Normes Qualité

Bonnes pratiques hygiène alimentaire

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

IFS applications

IBM AS400 Hardware

Agroalimentaire

Gestion documentaire

ISO 13 485

Directive 93-42/CEE