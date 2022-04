Consultante Talent Management au sein du Groupe HUDSON, cabinet international de conseil en Ressources Humaines, j'accompagne des personnes dans le cadre de leur développement professionnel (Development Centers, 360° de développement, coaching, Bilans, Outplacement). Une expérience opérationelle préalable de 15 années en entreprise et une double expertise Marketing et Ressources Humaines me permettent de bien connaître et comprendre les organisations, les métiers et le fonctionnement des entreprises.



Hudson

176 avenue Charles de Gaulle

92522 Neuilly sur Seine Cedex

tel : +33 (0)1.58.56.41.17

florence.chateau@hudson.com



" Avec 3 600 personnes présentes dans 28 pays, Hudson est un des leaders mondiaux du Conseil en Recrutement et du Conseil en Ressources Humaines. En France, nos 160 collaborateurs expérimentés, tous spécialisés par secteur, par région et par fonction, s’appuient sur des outils et technologies incomparables.



Pour plus d’informations, merci de consulterArray < http://www.hudson.com/ > etArray < http://www.jobs.hudson.com/ > "



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement individuel

Assessment

Assessment center

Coaching

Conseil

Cosmétique

DRH

Hudson

Luxe

Management

Marketing

Orientation

Outplacement

Ressources humaines

Talent management