Florence COURSEAUX

Attirée par le monde médical, j'y évolue depuis 23 ans. J'interviens auprès des médecins spécialistes en milieu hospitalier. Je suis une femme de terrain, dynamique, avec un état d'esprit positif et un bon sens du relationnel. Je m'épanouis à travers la réussite de lancements de médicaments, la richesse d'echanges, l'esprit d'équipe et le goût du challenge. Je souhaite relever de nouveaux défis et suis à l'écoute de toutes propositions.



Mes compétences :

Communication

Industrie pharmaceutique

Santé

Médical

Cardiologie

Gynecologie

Psychiatrie

Vente

Commercial

Dermatologie