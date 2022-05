Marie COURSEAUX

Depuis 2007 - Altedia

consultante puis chef de projet RH



09/2005 à 01/2007 - ALTRAN

Responsable RH Corporate

Gestion quotidienne RH de la population de la holding de l'ensemble du Groupe (France + Internationale = 250 personnes): Recrutement, relais pour les salariés, bilans annuels, conception et mise en place de la nouvelle politique de rémunération variable des Holdings, formation, suivi disciplinaire...



divers projets réalisés au sein de la DRH Groupe en parallèle:

- Mise en place du premier projet d'actionnariat salarié pour l'ensemble du Groupe (mai 2006)

- Gestion du Plan de Départ volontaire sur la Holding Corporate: relations IRP, com interne, entretiens préalables, suivi des prestataires (avocats, Cabinet d'outplacement), reporting DG

- Création de MOV ALTRAN, première agence de mobilité interne en ligne pour le Groupe.







09/2002 à 09/2005 - ALTRAN

Consultante RH

Consultante RH pour les collaborateurs fonctionnels des filiales du groupe ( 400 personnes réparties sur 46 sociétés en france)



Conseil aux dirigeants sur les problématiques RH et garant de la politique Groupe sur le recrutement, la formation, les bilans annuels, la gestion de carrière et la mobilité de leurs collaborateurs. Dans ce cadre, j'ai réalisé plusieurs audits d'organisation dans différentes sociétés du Groupe: mes préconisations ont débouché sur une réorganisation des équipes administatives faisant économiser 15% des couts administratifs des sociétés.

Divers projets et mise en place:

- Elaboration et animation de formations internes dédiées aux fonctions support,

- coception et rédaction annuelle de 2 études RH sur les fonctions support (effectif et rémunération) rapidement intégrées au bilan social,

- création des bilans annuels d'évolution et formation des managers fonctionnels à l'outil.



Mes compétences :

Actionnariat salarié

Audit

Audit Rh

Communication

Communication interne

Développement et gestion de projets

Épargne

Épargne salariale

Gestion de projets

Gestion de projets RH

Organisation

Projets RH

Restructuration