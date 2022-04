Florence D'ARCO

Etre bénévole à l'association Petits Princes est un véritable engagement auprès de l'enfant malade et de sa famille éprouvée. S'investir dans la préparation de "son" rêve est excitant pour l'enfant, mais aussi pour la bénévole qui y met toute son énergie et sa créativité. Et puis, il y a le jour J où nous faisons enfin connaissance et nous vivons ce moment très attendu tous ensemble. Moment magique, émouvant et très formateur.











Mes compétences :

Organisation

Dynamique

Sens du contact

Prise de décision

Travail en équipe