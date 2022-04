Assistante de Direction / Assistante de Direction Generale

Bilingue anglais.

20 ans d'experiences professionnelles au sein de groupes et entreprises internationales dans divers secteurs d'activite.

Sens de la confidentialite, du service et des priorites.



Mes compétences :

Evènementiel et Relations Publiques

Assistanat de direction

Marketing

Gestion administrative

Organisation d'évènements

Communication

Gestion de la relation client

Communication interne

Gestion de projet