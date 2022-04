Florence DAUVERGNE

Accueillir et former les populations en "difficulté" et en situation de fracture numérique. Développer et mettre à portée de tous les outils informatiques et web.



Qualités et compétences professionnelles :

Accueil de différents types de publics : enfants, seniors, demandeurs d’emploi, groupes ;

Adaptation du contenu pédagogique et accompagnement dans les TIC ;

Élaboration de planning d’ateliers et d’animation :fête de la BD, Lire en fête, Démonstrations Linux et logiciels libres;

Pratique de la veille informatique ;

Gestion administrative et technique de l’équipement informatique, maintenance du réseau ;

Rédaction de bilans annuels.



Mes compétences :

Animatrice

Informatique

L'informatique

Linux

Multimedia