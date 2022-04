Bonjour,



Mon parcours en bref : diplômée de l'ESC Le Havre en 2005, et avec une expérience solide du milieu bancaire (3 ans sur l'entreprise et 3 ans et demi sur le pro).



Après un passage de quelques années en Bourgogne, je suis à nouveau rennaise depuis 2009 (ma région d'origine).



Cordialement,



Florence



Mes compétences :

Banque

COMMERCE

Management

Négociation

Squash

Finance

Vente