Florence DE BONDY

Mon objectif :

- accompagner l’individu en lui donnant la possibilité d’être au centre des processus de choix ;

l'aider à révéler ses envies pour construire un projet professionnel réaliste qui intègre l’ensemble de ses aptitudes.

- grâce à mon expérience de plus de 15 ans dans le domaine de l’accompagnement professionnel, ma connaissance des filières de formation et du monde professionnel (environnements professionnels, métiers, débouchés, entreprises, réseaux…) apporter une analyse et des réponses pragmatiques et personnalisées à chaque situation.



L'orientation devrait être l'affaire de tout le monde : les jeunes, les parents, la communauté éducative, les professionnels de l'orientation, les représentants du monde du travail... Face aux attentes de nombreux jeunes et parents qui souhaitent trouver des services et des aides personnalisés, je propose des prestations de conseil, de bilan et d'accompagnement adaptées aux besoins de chacun. Je m'efforce de transmettre une vraie culture de l'orientation, le plus tôt possible. Je suis en effet convaincue qu'une orientation préparée et suivie dans le temps donne un sens aux apprentissages et par là-même conduit les élèves à investir leur travail scolaire avec plus de motivation. Une orientation "sensée" ne peut être que bénéfique en ce qui concerne la qualité de l'apprentissage.



Pour les jeunes, j’aborde l’orientation autrement : avant la question des notes, de l’information sur les filières et les débouchés, l’orientation scolaire consiste avant tout en un processus psychologique personnel de maturation, qui demande du temps, de la réflexion, de l’ouverture, de l’échange, des tâtonnements et de l’apprentissage (savoir choisir s’apprend), ainsi qu’un suivi. Ce suivi est d’autant plus important que :

- ce processus est particulièrement peu naturel à l’âge de l’adolescence (les jeunes en construction n’ont pas forcément en eux les capacités cognitives leur permettant de choisir de façon responsable et adulte)

- ce processus s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de peur du chômage, de compétition scolaire qui entraîne chez les jeunes la peur de se tromper, chaque choix étant considéré comme décisif pour l’avenir.

Quand elle n’est pas facile, l’orientation nécessite donc un accompagnement individuel adapté et personnalisé qui permette au jeune d’apprendre à choisir pour lui-même et par lui-même. Je ne suis pas là pour imposer au jeune le chemin à suivre : en toute neutralité et bienveillance, je l'aide à découvrir les points qui lui serviront d'ancrage pour bâtir son projet.



Définir son orientation est le premier vrai choix que doit faire un jeune. Or c’est une chose très difficile à faire si l’on ne se connait pas soi-même…

Certes, parvenir à se connaître peut être le travail de toute une vie…mais pourquoi ne pas commencer au plus tôt ?



Mes compétences :

MBTI

Animation de formations

ADVP

Accompagnement au changement

Gestion des compétences

Gestion de projet

Reclassement

Test de personnalité

Accompagnement à l'emploi

Animation de réunions

Bilan professionnel

Accompagnement collectif

Diagnostic social

Orientation professionnelle

Accompagnement individuel

Evaluation de potentiels

Bilan de compétences

Bilan de carrière