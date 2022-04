J'ai une double formation axée sur les langues vivantes : anglais et allemand, d'abord un BTS Assistante de Direction Trilingue, puis un DEUG Langues Etrangères Appliquées. J'ai complété ma formation en anglais en passant le TOEIC (960) et le CAE - Level C1.



Mon parcours professionnel a débuté dans l'industrie au sein d'un service export chez Jaeger Industrie puis dans l'industrie du Luxe chez LALIQUE où j'ai été la collaboratrice discrète des différents Présidents qui se sont succédés.



Mon rôle d'assistante s'est élargi puisqu'il m'a été confié la gestion des services généraux, la coordination des RH pour le siège et le suivi des dossiers de propriété intellectuelle.



Mes compétences :



- gestion

- organisation

- coordination

- bureautique : internet, messagerie, Word, Excel, Powerpoint



Secteur d'activité :



- luxe (cristallerie, bijouterie, parfums)



Environnement international



Pour tout complément d'informations, vous pouvez me contacter :

fbdelatour@gmail.com



fr.linkedin.com/pub/florence-de-la-tour/11/2a/7ab



Mes compétences :

Gestion

Traduction