Passionnée par le commerce international, j'ai une solide expérience :dans des entreprises de négoce international et de transport maritime.



Je maîtrise :

- les techniques du commerce international

- le transport maritime / affrètement de navires, réservations conteneurs

- l'anglais et l'espagnol,

- SAP et le Pack Office.









Mes compétences :

Shipping

Export

Transport maritime

Import

Administration des ventes

Lettres de Crédit