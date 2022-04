Florence DE GOIFFON

Gestion Clients • Expérience sur les zones Afrique, Maghreb, Europe de l’Ouest et de l’Est, Asie, Moyen Orient, Amérique

• Offres commerciales, appels d’offres, revue de contrats et suivi de leur mise en place et leur exécution

• Interface entre les distributeurs à l’international, l’équipe marketing, le crédit clients, les fournisseurs

• Suivi du portefeuille clients (en cours, en stock, facturé), offres promo et contrôle des reliquats

• Collecte d’informations et envoi d’échantillons, matériel promotionnel, catalogues, tarifs, CD marketing

• Gestion des priorités et quotas commerciaux en liens avec les responsables de zone export

• Gestion des litiges retard, prix et produits défectueux



Administration des Ventes

• Gestion des commandes : plan de fabrication, cahier des charges, péremptions, conditionnement jusqu’à

la facturation

• Création de mise en œuvre et enregistrement d’achats et de ventes pour relevé journalier des stocks

• Edition de la liasse documentaire pour visa CCI

• Instructions affaires réglementaires (AMM) et douanes (exportation définitive/temporaire)

• Vérification de la solvabilité d’entreprises et obtention d’une garantie COFACE ou SFAC, déblocage clients

• Vérification des crédits documentaires, demande d’amendements et remise en banque

• Exécution de compensations, cercles et facturation de tenders en trading sur la place de Rotterdam et de

navires

• Gestion d’un portefeuille de marques et modèles

• Création de tableaux de suivis des ventes, expéditions, impayés et calcul de marge, établissement DEB



Logistique • Gestion des approvisionnements et valorisation des stocks

• Comparaison et négociation des tarifs transport

• Etablissement des déclarations de marchandises dangereuses (6.1, 9) en quantité limitée et des DHL en quantité exemptée (habilitation IATA)

• Réservation de conteneurs et nomination de navires de vrac, calcul de surestaries/despatch

• Plan de chargement, cadencement des ordres d'expédition, gestion des litiges, des prorogations ou retours

• Affectation des factures fournisseurs à une business unit ou provision



Informatique • Enregistrement de commandes et retours sous SAP R/3 4.6/4.11, Navision, Movex, Mfg Pro, AS400

• Création de fiches articles, mise à jour du fichier clients/prospects sous Business Soft, Mfg Pro

• Organisation de plans de chargement sous Axiopack

• Edition de statistiques sous Business Soft, de tarifs sous Movex, de portefeuilles sous SAP et AS400

• Gestion de litiges sous Beasys et Pratic/DPS7 et gestion de fichiers Access sous Hypermark

• Facturation sous Navision, SAP et facturation de négoce sous SAP et Gescom

• Scann sous Photoshop, corrections des listes de colisage sous Acrobate Writer

• Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Powerpoint



Mes compétences :

SAP

IATA

Export

Incoterms

Afrique

Asie

Administration des ventes