Florence DE VULPILLIÈRES

Conférencière-Coach, faites-moi confiance pour rendre vos séminaires d’entreprise vivants et impactants:

- En facilitant vos séances de travail en mode collaboratif (Appreciative Inquiry, Art of Hosting)

- En intervenant en format keynote de 40 à 90 minutes sur les thèmes suivants :

Le Pouvoir de la Connaissance de Soi

Le levier de l’Enthousiasme

La Force d'Être Soi

La puissance de Changement de l’Alignement

Communiquer pour bien s'entendre

Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?!

Nous ne sommes pas nos comportements



Après une première vie de 10 ans dans le Marketing et la Communication, pour moitié aux Etats-Unis, j'ai découvert Outre-Atlantique ma véritable vocation et, oserais-je le dire, ma mission de vie: l'accompagnement des individus et des organisations



Aujourd'hui, ma spécialité et ma grande passion:

Faciliter la Collaboration en mettant non seulement l'Homme au cœur de l'entreprise mais également l'entreprise au cœur de l'Homme

par un Alignement des individus sur leur Identité et leur Vocation, et sur celles des organisations qu'ils servent

pour faire Rayonner tous les Potentiels, individuels et collectifs.





Champ d'application de mes accompagnements:

Formation à la communication, à la facilitation de réunions et aux méthodes collaboratives

Organisation et Animation de séminaires et conventions d'entreprise innovants

Cohésion d'équipe et agilité collective

Coaching individuel: Prendre sa juste place, Contribuer de son plein potentiel, Fédérer



RDV surArray pour découvrir l'ensemble de mes prestations.



Certifiée:

- Coach

- Maître Praticienne en PNL

- Praticienne d'Hypnose Ericksonienne

- MBTI



Formée en:

- Constellations systémiques d'organisation

- Appreciative Inquiry

- Art of Hosting

- Codéveloppement



Bilingue Anglais



Mes compétences :

Coaching

Communication

Formation

Prise de parole en public