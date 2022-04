Florence DECHA

Je suis spécialisée dans l’accompagnement professionnel.



J’ai accompagné les bénéficiaires du RSA, des demandeurs d’emploi de l’ouvrier au cadre dirigeant dans le cadre de dispositifs variés (Atouts Cafres, Dynamicadres, ECCP, LIC, CPP).

J’interviens sur la définition et la validation du projet professionnel, suivi des démarches de recherche d’emploi, sur les motivations et les freins jusqu’à l’intégration sur le marché du travail. Je sais monter des dossiers de formations.

Je maîtrise autant l’entretien individuel que l’animation d’ateliers collectifs.



Mon efficacité s’appuie sur ma très bonne connaissance de l’entreprise et de ces codes selon les domaines d’activités et les métiers. En effet durant 10 ans j’ai tenu le poste de recruteur dans l’industrie et avant tout dans le domaine tertiaire dans une entreprise de TT. Ayant aussi évolué durant dix ans dans la grande distribution spécialisée de responsable de rayon à directeur de magasin, je connais l’importance d’un bon recrutement.

De plus mon évolution professionnelle démontre que j’ai vécu moi-même des transitions, qui m’ont montré l’importance de construire un parcours professionnel qui a du sens pour soi.



Je suis titulaire d’une Maitrise AES (Administration Économique et Sociale), d’un DESS gestion des entreprises. Dernièrement je me suis formée à ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Professionnel) et à la Base de la PNL (Programmation Neuro Linguistique).



Mes compétences :

accompagnement

bilan professionnel

Ressources humaines

recrutement

animation d'ateliers