Florence DEFAZY

Après avoir travaillé seize ans sur le marché des services aux entreprises, j'ai prouvé mon efficacité dans les diverses fonctions que jai occupées, sur du management transversal et hiérarchique. Jai évolué dans un environnement riche en process, en constante évolution, et me suis toujours mobilisée pour atteindre lexcellence commerciale via le pilotage et le suivi dindicateurs clés.



De nature dynamique, pragmatique, engagée et bienveillante, mon leadership me permettra demmener vos équipes vers les objectifs fixés, et même de les dépasser.